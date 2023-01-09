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Общество

Псковскую новогоднюю ярмарку планируют расширить

Фото: Борис Елкин

Новогоднюю ярмарку, которую традиционно открывают в конце года на улице Пушкина в Пскове, планируют расширить. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» 9 января сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что люди, продававшие товары на ярмарке, в целом остались довольны. «Теперь будем только расширяться и увеличивать размеры этой ярмарки. В том году мы начали с маленького пространства, потом сделали его больше, а в текущем расширим его ещё», — сказал глава Пскова.

Борис Елкин заметил, что такие ярмарки полезны не только для жителей города, но и для самих фермеров и ремесленников.

Глава города добавил, что улица Пушкина — хорошее место для новогодней ярмарки. Он обратил внимание, что город надо развивать всесторонне, и подчеркнул, что в Финском парке было достаточно мест досуга: каток, парк фонарей и дача Деда Мороза. При этом, по его мнению, стоило бы включить в список праздничных локаций ещё и сквер на Четырёх углах.

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