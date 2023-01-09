Безработный пушкиногорец устроил поножовщину после застолья

12:16, 09 января 2023, ПАИ

Безработный пушкиногорец устроил поножовщину после распития алкогольных напитков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, в Пушкиногорском районе ночью 8 января с проникающими колото-резаными ранами был госпитализирован местный житель. В результате оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники полиции, в кратчайшие сроки был задержан подозреваемый. Им оказался безработный житель района 1986 года рождения.

По версии следствия, после употребления спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый пустил в ход нож. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.