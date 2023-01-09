Священник из Плюссы дал наставления бойцам СВО

12:45, 09 января 2023, ПАИ

Настоятель храма в плюсской деревне Посолодино Олег Жук дал наставления военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Сюжет опубликован в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».

Обращаясь к бойцам, священнослужитель призвал их сохранять человечность. «Главное - оставаться людьми. Особенно на войне - не озвереть», - сказал настоятель.

«Когда вы видите противника, видите ролики, что они вытворяют с пленными и с мирными... Понятно, что человек поневоле начинает ожесточаться. Главное - не перейти черту и не уподобиться им. Победа сто процентов будет за нами, потому что правда Божия - за нами», - обратился к военнослужащим священнослужитель.

Отметим, что Олег Жук не раз бывал на передовой и сейчас активно помогает военнослужащим. Он раздает бойцам иконки и крестики, служит молебны, исповедует и причащает.

Напомним, что Олег Жук служит в стенах разоренного храма в Плюсском районе. В июле прошлого года там была завершена реставрация купола церкви.