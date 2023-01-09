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Общество

Назван средний чек туриста за новогодние праздники в Псковской области

Средний чек туриста на новогодних праздниках в Псковской области составил 16-18 тысяч рублей. Об этом сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Туристы спрашивают и интересуются не только Псковом, но и Печорским районом. Были туры и в Невельский район - на улиточную ферму, даже псковичи ездили туда, несмотря на довольно высокую стоимость тура в 3,5 тысячи рублей», - рассказал она.

Светлана Баранова отметила, что средний чек туриста в регионе на новогодних каникулах составил 16-18 тысяч рублей с учетом оплаты отеля.

«Туристы восхищаются и удивляются, насколько Псковская область богата историческими памятниками, святынями», - добавила председатель областного союза туриндустрии.

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