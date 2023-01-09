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Общество

Студенты ПсковГУ могут помочь незрячим детям

Студентов ПсковГУ приглашают пройти обучение и создать тактильные книги для незрячих и слабовидящих детей Пскова в рамках проекта «Окно в мир». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

К участию в проекте приглашаются ребята от 16 до 25 лет, которые готовы получать профильные знания и применять их в профессиональной деятельности, а также организовывать самостоятельную работу. Волонтеров научат взаимодействовать с детьми с нарушениями зрения, создавать из подручных материалов тактильные элементы, а также расскажут о том, как можно познать «мир на кончиках пальцев».

Активисты получат благодарственные письма, опыт участия в грантовом проекте и профессиональные знания. Зарегистрироваться необходимо до 31 января по ссылке.

Добавим, «Окно в мир» - это проект, направленный на оказание помощи детям 4-10 лет с ограниченными возможностями по зрению.

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