Культурная программа: псковичей приглашают посетить «Михайловское»

12:59, 09 января 2023, ПАИ

Календарь событий на январь 2023 года представили сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Афиша опубликована на официальном сайте учреждения.

С 2 по 15 января в музее ведётся приём заявок для участия в художественном конкурсе новогодней и рождественской открытки. На конкурс принимаются работы, выполненные в удобной для автора художественной технике (рисунок, аппликация, коллаж и др.) на тему «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

До 12 января в музее организована выставка детских рисунков «Я памятник себе…». В экспозицию вошли 25 работ из собрания художественного музея «Арт-Донбасс» города Донецка, которые были отобраны по результатам посвящённого юбилею А. С. Пушкина открытого конкурса «Я памятник себе…», проходившего в 2019 году в Донецкой народной республике.

До 10 февраля можно посетить выставку «Мода, престол которой в Париже...». Ещё одна выставка, приуроченная к 160-летию открытия памятника «Тысячелетие России», проходит до 15 февраля.

До 28 февраля можно познакомиться с собирательской деятельностью музея в 2020 и 2021 годах. За указанный период в собрание поступило 779 предметов, имеющих историко-культурную и художественную ценность, обладающих музейным значением. Однако в силу камерности выставочного пространства зрителям представят лишь небольшую часть этих поступлений.

В музее-усадьбе «Петровское» 2 декабря открылась выставка «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Она будет работать до 31 марта 2023 года. До 20 апреля можно будет посмотреть на выставку, приуроченную к 190-летию со дня венчания А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой.

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