Пьяного водителя-редицивиста поймали на Рождество в Острове

13:41, 09 января 2023, ПАИ

Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, остановили полицейские 7 января в городе Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пьяного 34-летнего водителя на «Шкоде» сотрудники полиции остановили на улице Меркурьева.

В Пскове вечером 1 января на улице Льва Толстого дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым также управлял нетрезвый пскович. А в Пыталово 4 января остановили местного жителя на Audi, который тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле 5 января ночью на улице Ставского полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что им управлял нетрезвый 34-летний горожанин.

«Нетрезвые водители были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции также на территории Псковского, Порховского и Бежаницкого районов. Обстоятельства произошедшего уточняются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.