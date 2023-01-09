Более тысячи жителей псковских деревень добрались в медучреждения на спецтранспорте

13:50, 09 января 2023, ПАИ

1 150 жителей Псковской области старше 65 лет, проживающих в сельской местности, посетили медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра с использованием социального автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для этих целей в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» правительством Псковской области было приобретено 29 единиц автотранспорта для 24 центров социального обслуживания. Спецмашины оснащены всем необходимым оборудованием в том числе для транспортировки маломобильных граждан.

Перевозка пассажиров осуществляется бесплатно.

Социальная услуга реализуется в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению продолжительности здоровой жизни и повышению обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни.

По вопросу организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактического осмотра, проведения вакцинации, в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, граждане могут обращаться в центры социального обслуживания по месту жительства.