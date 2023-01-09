Новый ринг для единоборств установили в Новоржеве

14:10, 09 января 2023, ПАИ

Новый ринг для единоборств установили в Доме детского творчества города Новоржева. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».

Как отмечается в сообщении, ринг смонтировали вчера, 8 января, а 14 числа на новой площадке пройдут первые клубные поединки.

«Ринг хороший, качественный, один из лучших в своем сегменте. При необходимости его несложно демонтировать и снова собрать – это занимает всего пару часов. Главное, что теперь у нас появилась возможность организовывать и принимать соревнования на своей территории», - сказал тренер команды единоборцев Денис Коваль.

Современный ринг приобрел Новоржевский дом детского творчества на средства, выделяемые учреждению из бюджета. Его стоимость составила 368 тысяч рублей.

«Очень ждем, что 14 января к нам приедут спортсмены из Пскова, Великих Лук, Острова, Порхова, Санкт-Петербурга. Наши ребята усиленно готовятся к поединкам!» - говорится в сообщении.