ВИДЕО Автомобилист избежал столкновения с лосем в Псковской области

14:49, 09 января 2023, ПАИ

Водитель избежал столкновения с лосем на трассе в Псковской области. Видео мужчина опубликовал в одной из псковских групп в социальной сети «ВКонтакте».

На видео видно, как с обочины на дорогу выбегает лось, но, увидев машину, резко тормозит. Инцидент произошёл на трассе Феофилова Пустынь - Шимск.

«Я думаю, что его уже сбивала ранее машина, раз он испугался. Это как у собак, если попадала хоть раз под машину и оставалась жива – начинает бояться машин», — отметил мужчина.

Видео: Сергей Симагин / группа «Жесть по-псковски»