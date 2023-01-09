Около 1,5 млн рублей перевели мошенникам псковичи

16:11, 09 января 2023, ПАИ

Около 1,5 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, жителям Пскова, Себежа, Острова и Островского района звонили злоумышленники, которые под предлогом освободить родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП или получить прибыль за счет инвестиций, а также путем обмана при совершении тех или иных операций купли-продажи на интернет-сайтах завладели деньгами доверчивых граждан. В общей сложности они лишились около полутора миллионов рублей, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.