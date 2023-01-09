На 10% увеличились перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

16:07, 09 января 2023, ПАИ

В 2022 году Октябрьская железная дорога перевезла 159,6 млн пассажиров, что на 10,3% превышает показатели 2021 года. Из них 141,4 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+10,1%), 18,1 млн – пассажиры дальнего следования (+11,9%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пассажирооборот по итогам 2022 года вырос на 14,4% и составил 18,8 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 5,3 млрд пасс-км (+11,2%), в дальнем следовании – 13,4 млрд пасс-км (+15,7%).

В декабре на Октябрьской железной дороге перевезено 12,3 млн пассажиров, что на 3,4% выше уровня декабря 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 10,9 млн пассажиров (+2,4%), в дальнем следовании – 1,4 млн пассажиров (+12,6%).

Пассажирооборот в декабре составил 1,4 млрд пасс-км, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 377 млн пасс-км (+3,7%), в дальнем следовании – 990 млн пасс-км (+19,1%).