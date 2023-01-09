Метель и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 10 января

16:19, 09 января 2023, ПАИ

Метель и сильный ветер прогнозируются местами в Псковской области 10 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

Во вторник ожидается облачная снежная погода. Также синоптики предупреждают псковичей, что на дорогах может образоваться гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днем - от -6 до -1.

Атмосферное давление будет ниже нормы.