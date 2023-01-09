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Псковский спортсмен назвал главные преимущества сапсерфинга

Псковский спортсмен и президент федерации серфинга в Псковской области Руслан Шалько назвал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM преимущества сапсерфинга - это близость к воде и отсутствие каких-либо ограничений.

«На сапе возможности не ограничены. У тебя нет бортов, тебя ничего не ограничивает. Ты можешь сесть, лечь, встать. Как тебе угодно», – рассказал спортсмен.

Гость студии добавил, что сапсерфинг доступен даже для людей с ограниченными возсожностями здоровья. «Есть специальные доски, приспособленные для инвалидов-колясочников. У нас в Пскове занимается парень с ДЦП, он достаточно часто ходит и катается наравне со всеми. Но в первый раз он упал. Тем не менее он не оставил свою идею и продолжил заниматься», – привел пример Руслан Шалько.

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