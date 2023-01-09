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Происшествия

33 техногенных пожара произошло в Псковской области с начала года

Фото из архива ПАИ

33 техногенных пожара произошло в Псковской области с начала года, за аналогичный период 2021 года в регионе зарегистрировано 34 пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В период новогодних и рождественских праздников чрезвычайных ситуаций в регионе не было.

Кроме того, удалось не допустить гибели людей при пожарах в период новогодних праздников (за аналогичный период прошлого года погибли шесть человек). Также не было пострадавших, за аналогичный период 2022 года травмы получили два человека.

Пожарно-спасательные подразделения 23 раза участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, причем удалось спасти четырёх человек.

В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС во взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями усилили профилактическую работу среди населения. Под особым контролем со стороны органов пожарного надзора находились места проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий, точки продажи пиротехники, что позволило не допустить на этих объектах происшествий, отметили в ведомстве.

Особое внимание в период новогодних каникул сотрудники МЧС уделили предупреждению пожаров в жилом секторе. В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделялось местам проживания одиноких граждан, многодетных семей, лиц из групп социального риска, особенно в частном секторе. Всего за период новогодних праздников было проинструктировано 1 605 граждан. В пресс-службе ведомства отметили, что эта работа позволила снизить количество пожаров в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом.

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