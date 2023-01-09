«В основном были драки» - псковская полиция подвела итоги новогодних каникул

16:54, 09 января 2023, ПАИ

Драки стали основным правонарушением во время новогодних праздников в Псковской области. Об этом рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации.

«На все сообщения последовала оперативная реакция от нас. В основном были драки. Было несколько фактов причинения тяжкого причинения вреда здоровью. Возбуждены уголовные дела», - сказал он.

Леонид Бураковский отметил, что для сотрудников полиции основной задачей является обеспечение безопасности населения. «Были проведены конкретные целевые профилактические мероприятия, в том числе по наведению порядка в общественных местах, по линии безопасности дорожного движения... В новогоднюю ночь по области работали более 200 сотрудников УМВД, помощь оказали сотрудники Росгвардии, народные дружинники, представители частных охранных предприятий», - рассказал он.

Также Леонид Бураковский добавил, что общественные места, где отмечали праздник, предварительно обследовали кинологи с собаками, в том числе и церкви в Рождество.

«Сотрудники полиции выполнили свои задачи, и серьёзных происшествий не было», - заключил замначальника полиции.