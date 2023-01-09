Творческая встреча с автором книг о князе Довмонте пройдёт в Пскове

17:17, 09 января 2023, ПАИ

Посетить творческую встречу с прозаиком, краеведом, членом Союза писателей России Тимофеем Рахманиным приглашают псковичей и гостей города 17 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

«На встрече можно будет познакомиться с творческим путём писателя, задать интересующие вопросы и подробнее узнать об авторском историческом романе в трёх томах «Сказание о забытом князе», в художественной форме рассказывающем о знаменитом псковском князе Довмонте-Тимофее», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15, начало в 15:00. Чтобы стать участником встречи, необходимо указать свои Ф.И.О., возраст и контактные данные в сообщениях группы «Духовно-нравственное направление #МЦ» в соцсети «ВКонтакте».