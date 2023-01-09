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Общество

Более 1 млрд рублей направят на закупку льготных лекарств в Псковской области

На закупку льготных лекарств в Псковской области выделят на 14,7 миллиона рублей больше, чем в прошлом году, а общее финансирование превысит 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

Кроме того, в два раза - до 130 млн рублей - увеличен размер трат на развитие медицинской реабилитации пациентов. «Реабилитационные мероприятия играют важную роль и помогают людям полностью или частично восстановить нарушенные функции организма после заболеваний или травм», - уточняется в сообщении.

Напомним, что в этом году на сферу здравоохранения в областном бюджете предусмотрено 7,6 миллиарда рублей, что на 136 миллионов рублей больше, чем в 2022-м.

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