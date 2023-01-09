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В ходе акции псковские сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей с Рождеством

Юные инспекторы дорожного движения помогли в акции сотрудникам Госавтоинспекции. Фото: Telegram

В областном центре сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, сообщает Telegram-канал управления Госавтоинспекции Псковской области.

В рамках акций «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло — детям» сотрудники Госавтоинспекции и сотрудники Военной автомобильной инспекции совместно с юными инспекторами движения МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» города Пскова провели профилактическую акцию.

Ребята, не побоявшись рождественских морозов, вышли на центральную улицу города Пскова с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Участники отряда юных инспекторов дорожного движения, переодевшись в праздничные костюмы, раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами.

Сотрудники Госавтоинспекции и ВАИ поздравляли водителей и их пассажиров с Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия и соблюдения правил дорожного движения.

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