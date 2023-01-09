В БКЗ Псковской филармонии проходит концерт Елены Ваенги

20:26, 09 января 2023, ПАИ

В Большом концертном зале Псковской филармонии сегодня проходит концерт Елены Ваенги. Со сцены звучат как новые песни, так и уже знакомые хиты. По сообщению корреспондента ПАИ, концерт проходит при полном аншлаге.

Ваенга — это название реки на Кольском полуострове. Родной для Елены Хрулёвой город Североморск до 18 апреля 1951 года делился на Верхнюю и Нижнюю Ваенгу. В основе названия и псевдонима саамское слово «олениха». Псевдоним придуман матерью Елены.