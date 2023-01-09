Массовых аварий в сфере ЖКХ Пскова в новогодние праздники не было допущено

21:57, 09 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Пскова Борисом Елкиным и председателями профильных комитетов обсудил итоги работы в новогодние праздники, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

В Пскове работали катки, ярмарка и новогодние инсталляции. Из-за похолодания после оттепели особое внимание уделялось противогололёдной обработке дорог и тротуаров.

«Содержание региональных дорог в праздничные дни было обеспечено на достойном уровне, единичные жалобы оперативно отрабатывались», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не допущено, точечные проблемы решались в нормативные сроки.

«Что касается энергетики, в первых числах января из-за метели были зафиксированы отключения электроэнергии без света на пике находилось 2,4 тыс. человек. К восстановительным работам привлекалось 65 бригад сетевой компании общей численностью около 230 человек. 4 января электроснабжение потребителей было полностью восстановлено», — проинформировал губернатор.