День инженера-механика ВМФ России отмечают 10 января

07:44, 10 января 2023, ПАИ

В 1996 году Главнокомандующим ВМФ России установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота РФ. Свой профессиональный праздник они отмечают 10 января.

История военно-морской инженерно-механической службы ведёт своё начало с середины XIX века, когда подходила к концу эпоха парусного флота, и начался переход к флоту паровому. На парусных кораблях начали устанавливать паровые машины, требовавшие грамотного технического обслуживания. Машинное отделение превратилось в сердце корабля, и от его работоспособности зависела жизнь судна и экипажа, а также успешное выполнение боевых и повседневных задач.

В 1854 году, благодаря инициативе Начальника Главного Морского Штаба А.С. Меншикова, в Российском императорском флоте Указом императора Николая I от (29 декабря 1854) 10 января 1855 года был образован Корпус инженеров-механиков морского ведомства. С тех пор эта дата считается Днём флотского инженера-механика.

К этому моменту на флоте уже имелись корабли с паровыми машинами. Первым таким военным кораблём стал «Метеор», заложенный ещё в 1823 году. До образования специального учебного заведения механики проходили обучение в кондукторских ротах Учебного рабочего морского экипажа. Учреждалось и должностное звание: инженер-механик морского ведомства.

С 1872 года Корпус начали комплектовать выпускниками механического отделения Кронштадтского Технического училища Морского ведомства. До того момента оно именовалось Инженерным училищем Морского ведомства.

В дальнейшем судовые машины и механизмы совершенствовались и усложнялись, требуя соответствующего уровня знаний и навыков у обслуживающих их специалистов. В 1905 году в ходе морских реформ для инженер-механиков флота были введены общевойсковые звания, а в 1913 году – флотские чины с добавлением приставки «инженер-механик».

Подготовкой инженер-механиков для военно-морского флота в советский период занималось Морское инженерное училище. Это было всё то же учебное заведение, которое в сентябре 1917 года переехало из Кронштадта в Петроград. В 1927 году оно было переименовано в Военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, спустя 3 года причислено к высшим учебным заведениям, а в 1939 году приставка Высшее стала официальной в наименовании. Фактически, до начала Великой Отечественной войны это училище оставалось единственной кузницей инженерных кадров для военно-морского флота в Советском Союзе. В послевоенные годы это училище приняло участие в формировании новых военно-морских инженерных учебных заведений в Пушкине и Севастополе.

В 1998 году на базе ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского и ЛВВМИУ им. В.И. Ленина (г. Пушкин) был образован Военно-Морской Инженерный институт. В 2012 году произошло его объединение с Военно-Морским институтом радиоэлектроники им. А.С. Попова, после чего наименование его стало: Федеральное государственное образовательное учреждение Военный институт (Военно-морской политехнический) филиал ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Несмотря на то, что первое время инженеры-механики воспринимались на флоте остальным офицерским составом как равные, очень скоро ко всем пришло осознание того, какую роль играют эти люди в жизни и судьбе корабля, а значит и всего экипажа. Наиболее ярко и очевидно это проявилось во время русско-японской войны, когда от работы машинной команды и исправности машин зависело очень много. Эта же война показала, что механики подвергаются не меньшему риску, чем все остальные.

Гибель кораблей унесла жизни тысяч моряков, в том числе инженеров-механиков и членов машинных команд, которые порой просто не успевали выбраться из своих отделений при гибели корабля, которая могла быть очень стремительной. Трюмные команды, возглавляемые инженерами-механиками, до конца боролись за живучесть кораблей. В конце концов, к 1913 году были упразднены неравенства в правах между инженерами-механиками и остальными офицерами на флоте.

Задачи БЧ-5 (электромеханическая боевая часть корабля), к которой и относится служба инженеров-механиков, обширны и важны: организация правильной технической эксплуатации судовых механизмов, осуществление ремонтных работ и профилактических работ по обслуживанию, отработка навыков действия при аварийных ситуациях, борьба за живучесть и т.д.

Во многом от грамотных действий инженеров-механиков и вверенных им подчинённых зависит жизнедеятельность многих корабельных систем. Это кропотливая и рутинная работа, требующая не только знаний и опыта, но и определённых личностных и индивидуальных качеств, таких, как упорство, целеустремлённость, терпение, выдержка, находчивость, решительность, физическая и психологическая выносливость и др. Условия службы инженеров-механиков всегда отличались от службы других офицеров флота своей спецификой, связанной с нахождением в замкнутом пространстве, в душных помещениях с высокой температурой, повышенной шумностью, в контакте с маслами и техническими жидкостями.