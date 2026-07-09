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Общество

Россиян предупредили о рисках при недостоверном указании причины перевода

Общая обязанность заполнять поле «сообщение получателю» для каждого перевода законом не установлена, однако указание недостоверной информации может вызвать вопросы у банка, сообщила РИА Новости юрист, ассоциированный партнёр Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Наталья Колерова.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, делать пометки при переводе по номеру телефона или карты необязательно. Указывать причину целесообразно, если перевод выполняется в рамках договорных отношений – например, оплата аренды, возврат займа, покупка или возмещение расходов.

При наличии договора следует указать его вид, номер и дату, период оплаты, а при необходимости – информацию об НДС.

Колерова отметила, что недостоверная информация в назначении платежа может вызвать дополнительные вопросы банка и спровоцировать неблагоприятные последствия в налоговом или судебном споре.

Иная ситуация, по словам юриста, складывается при переводах посредством платёжного поручения – такие переводы касаются юридических лиц. Они обязаны указывать наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров и товарных документов, а также при необходимости сведения об НДС.

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