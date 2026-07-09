Россиян предупредили о рисках при недостоверном указании причины перевода

09:36, 09 июля 2026, ПАИ

Общая обязанность заполнять поле «сообщение получателю» для каждого перевода законом не установлена, однако указание недостоверной информации может вызвать вопросы у банка, сообщила РИА Новости юрист, ассоциированный партнёр Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Наталья Колерова.

По словам эксперта, делать пометки при переводе по номеру телефона или карты необязательно. Указывать причину целесообразно, если перевод выполняется в рамках договорных отношений – например, оплата аренды, возврат займа, покупка или возмещение расходов.

При наличии договора следует указать его вид, номер и дату, период оплаты, а при необходимости – информацию об НДС.

Колерова отметила, что недостоверная информация в назначении платежа может вызвать дополнительные вопросы банка и спровоцировать неблагоприятные последствия в налоговом или судебном споре.

Иная ситуация, по словам юриста, складывается при переводах посредством платёжного поручения – такие переводы касаются юридических лиц. Они обязаны указывать наименование товаров, работ или услуг, номера и даты договоров и товарных документов, а также при необходимости сведения об НДС.