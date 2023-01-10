Таймлапс лунной рождественской ночи снял пскович

08:17, 10 января 2023, ПАИ

Таймлапс лунной рождественской ночи снял пскович Пётр Митрофанов. Съёмка выполнена у Никольского храма в Изборске. Видео Пётр выложил в группе «ВКонтакте» «Псков великий».

Таймлапс — разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.