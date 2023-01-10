В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

07:25, 10 января 2023, ПАИ

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет РИА Новости.

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», — сказала Пшеничная.

Она отметила, что такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, пояснила Пшеничная.



По ее словам, лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о тех или иных методах терапии решается врачом в каждом случае индивидуально.

Специалист также отметила, что каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом нет. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, уточнила она.

