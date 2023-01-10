Об ухудшении дорожных условий предупреждают псковских водителей

08:36, 10 января 2023, ПАИ

Об ухудшении дорожных условий предупреждают псковских водителей УГИБДД России по Псковской области.

При движении во время снегопада главное – соблюдение скоростного режима и дистанции. Снег и лёд уменьшают сцепные свойства с дорогой, а это ведет к увеличению тормозного пути и заносам.

«Если на какой-то полосе снег убрали, на кокой-то нет, старайтесь ехать по поверхности с однородным покрытием. Не делайте резких движений ни рулём, ни педалями. И тормозить, и разгоняться нужно плавно. Любое резкое нажатие или отпускание педали может спровоцировать занос и потерю контроля над машиной. Внимательно следите за ситуацией вокруг вас и просчитывайте на два шага вперёд, обращайте внимание на выезды из дворов или второстепенных дорог», - рекомендуют автолюбителям.

Также советуют быть аккуратнее на пешеходных переходах. «Люди, не ездящие на машинах, не предполагают, насколько меняются возможности управления в снежную погоду, и ведут себя как при обычных условиях, а иногда они из-за снега просто не видят автомобиль», - подытожили в УГИБДД.