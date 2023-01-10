ВИДЕО Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по инфраструктуре ВСУ

08:48, 10 января 2023, ПАИ

Минобороны России показало видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

На ролике запечатлен выезд комплекса на стартовую позицию. Машина преодолевает сначала лесистые участки, а затем движется по размытым полям. На кадрах хорошо видны элементы маскировки четырехосной машины. Пусковая установка закрыта специальной сетью, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны. Такой материал поглощает сигнал противника и уберегает машину от сканирования.

Также показана работа командира батареи в командно-штабной машине, предшествующая пуску, и сам старт ракеты. После того как ракета уходит, пусковая установка покидает позицию. Впрочем, как отметили в Минобороны, если позиция, по данным разведки, не вскрыта, машина может остаться для еще одного залпа.

В целом же экипажи стараются менять укрытия после каждого пуска. Пополнить боекомплект можно либо на точке заряжания, либо «в поле», если заряжающая машина сама придет на точку пуска. При этом такая интенсивность перемещений не отражается на боеспособности, если координаты целей поступают от разведки во время марша, ракетчики фиксируют установку, наводятся и производят пуск.



Как рассказал на видео получивший медаль Жукова командир батареи Артем, его сослуживцы участвуют в спецоперации «с самого начала, достаточно давно». По его словам, они обучены всему необходимому и могут выполнить любую задачу. Военнослужащий, награжденный за поражение ракетного дивизиона противника, отметил, что испытывает чувство гордости за свою страну, где никого не забывают и «все получают по заслугам».

Комплексы работают по подземным бункерам, командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов. Баллистическая ракета неуязвима для ПВО противника и способна уничтожить скопления живой силы и бронетехники, даже подземные, укрытые бетоном сооружения. Также в арсенале «Искандера» есть крылатые ракеты, которые летят на сверхнизкой высоте и огибают рельеф местности.

«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска — поддержку. Для ракетчиков не имеет принципиальной разницы время суток. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство», — рассказали в Минобороны России.

