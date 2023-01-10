Сотрудники СИЗО-2 в Великих Луках навестили ветеранов учреждения

08:54, 10 января 2023, ПАИ

Сотрудники СИЗО-2 в Великих Луках навестили ветеранов учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Поздравлять с Новым годом тех, кто много лет трудился в следственном изоляторе Великих Лук, стало доброй традицией для руководства и личного состава учреждения, - пояснили в УФСИН. - С пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни представители СИЗО-2 посетили своих ветеранов – Анатолия Попелянского и Ивана Лобанова».

Начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 Константин Дроздов отметил, что каждый новый год для учреждения начинается именно с посещения сотрудников, некогда стоявших у истоков его основания и становления. Традиционно вместе с поздравлениями гости передали ветеранам сладкие подарки и чай, пообщались в дружеской обстановке.

Анатолий Васильевич Попелянский и Иван Васильевич Лобанов более 30 лет отдали службе в уголовно-исполнительной системе и являются ярким примером служебного долголетия и верности выбранной профессии. Анатолий Попелянский трудился в должности фельдшера, оказывая медицинскую помощь не только преступившим закон, но и тем, кто ему служит. Иван Лобанов начинал службу с должности контролера, а на пенсию ушел старшим контролером.