Создание муниципальных округов обсуждают в медиацентре ПАИ

11:33, 10 января 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная созданию муниципальных округов в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

Что такое муниципальный округ, какие плюсы получат жители округа, как будет организована работа в муниципальном округе?

На эти и другие вопросы ответят начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова.