О приглашении в Себежский район студентов-этнографов в 1926 году рассказал архив

09:53, 10 января 2023, ПАИ

О приглашении в Себежский район студентов-этнографов в 1926 году рассказали в Telegram-канале Государственного архива Псковской области.

Архивисты представили «Письмо Себежской инициативной группы в Псковское общество изучения местного края об обследовании Ленинской волости».

Ленинская волость раньше существовала в составе Себежского района. Ее административным центром была деревня Ульяновщина. В тексте упоминается и Володарская волость – она тоже когда-то была частью Себежского района с центром в Идрице.

В письме указано: «Себежская инициативная группа настоящим сообщает, что выезжающие студенты Этнографического института могут с наибольшей пользой и интересом обследовать волости Ленинскую с преобладающим белорусским населением и Володарскую с великорусским/бывшие путно-панцирные бояре: интересно выявить % соотношение данных народностей, особенности языка, культурного развития экономического положения тех и других, уклад жизни и т. д.».