Климатолог сообщил о проблемах из-за «истеричных» зим в России

10:38, 10 января 2023, ПАИ

Из-за глобального потепления перепады температуры в России как летом, так и зимой с каждым годом становятся всё резче и происходят всё чаще, сообщил эколог-климатолог Михаил Юлкин.

«Подобная «истеричность» климата станет доставлять нам все больше хлопот, поскольку с годами она будет только обостряться. Если раньше погодные аномалии вроде рекордных снегопадов и заморозков встречались раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие», — приводит слова специалиста газета «Известия».

Так, уже третий год подряд в Тихом океане происходит такой природный феномен, как Ла-Нинья, когда с глубин поднимается холодная вода, отметил Михаил Юлкин. Из-за этого зимы холодные. Есть и противоположное явление, Эль-Ниньо, которое пока обходит стороной. В этом случае зимы были бы аномально теплые.

Подобные экстремальные явления — следствие глобального потепления, которое, в свою очередь, обусловлено высокой антропогенной нагрузкой и выбросами парниковых газов, подчеркнул климатолог. В России в силу северного расположения страны эту проблему осознали лишь в XXI веке.

«Для нас это значит, что инфраструктура будет чаще выходить из строя и придется чаще делать ремонты. Рекордные морозы могут приводить к разрывам труб и порче дорог, а сильные снегопады — к обрыву проводов и протечкам крыш», — заметил эксперт.

В истории России уже случались аномально холодные зимы в 1978-м и 1941-м годах, напомнил он. Из-за заморозков 1978 года многие дома в стране остались без света,

полопались батареи, погибли плодовые деревья. Для здоровья людей такие резкие колебания климата тоже неблагоприятны, поскольку они связаны с перепадом атмосферного давления, заключил Михаил Юлкин.