Миллионы в сумках попыталась провезти семья через границу в Псковской области

10:45, 10 января 2023, ПАИ

Незадекларированные 2,66 млн гривен обнаружили сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в легковом автомобиле граждан Украины, выезжающих в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Семья из пяти человек ехала из России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка». Родители не задекларировали и не предъявили таможенному контролю денежные средства в размере более 72 тысяч долларов США. Почти 9 килограммов купюр номиналом от 50 до 500 гривен находилось в двух сумках.

В отношении двух взрослых членов семьи возбудили дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ и назначили штраф. В размере 380 тыс. рублей штраф оплачен. Гривны в пределах разрешенной нормы на каждого члена семьи вывезены. В части превышения нормы валюта возвращена в РФ.