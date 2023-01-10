Нож бережливого владельца обнаружили археологи в Печорах

10:33, 10 января 2023, ПАИ

Нож бережливого владельца обнаружили археологи в Печорах. Свою находку они представили в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.

«Начинаем год с интересной находки, обнаруженной в ходе осенних раскопок в Печорах. На фото - пример бережливости владельца. Лезвие ножа когда-то сломалось, но рачительный хозяин решил не выбрасывать его, а отдать в ремонт и поставил заклепки», - пояснили специалисты.