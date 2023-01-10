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Общество

На 59% снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области

С начала года уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области снизился почти на 59% и за первую неделю нового года составил 3071 случай, что ниже эпидпорога на 14,8%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Несмотря на улучшение эпидемической обстановки, на 24 человека увеличилось количество госпитализированных. Всего было зафиксировано 95 случаев госпитализации.

При первых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения распространения инфекции заболевшего нужно изолировать, желательно выделить для этого отдельную комнату.

 Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. При температуре 38 — 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду скорой помощи.

Общение с заболевшим следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку, рекомендуют специалисты.

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