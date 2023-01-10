День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе

11:12, 10 января 2023, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в особняке Лавриновского (ЗАГСе) 11 января в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Невест и женихов встретит приглашённый гость «свадебный консультант» Ольга Терехова. Специалист входит в ТОП-100 фотографов России на премии RUSSIAN PHOTO AWARDS 2021. Так гости получат рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.

Эксперты ответят на следующие вопросы:

В чем лучше быть на «утро невесты»?

Нужны ли родственники в ЗАГСе , если есть выездная регистрация?

Как правильно организовать свадебный тайминг с учётом съёмок?

Что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате?

Есть ли в свадебной фотографии своя мода?

Нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу?

Как правильно собрать образ невесты?

Насколько важны детали в образе невесты?

Последниеи тенденции украшений для причёсок?

Стили в свадебном макияже?

Как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню?

Что делать если весь свадебный день идёт дождь?