День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе
День открытых дверей пройдёт в особняке Лавриновского (ЗАГСе) 11 января в 17:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Невест и женихов встретит приглашённый гость «свадебный консультант» Ольга Терехова. Специалист входит в ТОП-100 фотографов России на премии RUSSIAN PHOTO AWARDS 2021. Так гости получат рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.
Эксперты ответят на следующие вопросы:
В чем лучше быть на «утро невесты»?
Нужны ли родственники в ЗАГСе , если есть выездная регистрация?
Как правильно организовать свадебный тайминг с учётом съёмок?
Что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате?
Есть ли в свадебной фотографии своя мода?
Нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу?
Как правильно собрать образ невесты?
Насколько важны детали в образе невесты?
Последниеи тенденции украшений для причёсок?
Стили в свадебном макияже?
Как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню?
Что делать если весь свадебный день идёт дождь?