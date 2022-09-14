Псковичам показали макеты муралов с картинами известных художников

10:33, 14 сентября 2022, ПАИ

Псковичам показали макеты муралов с картинами известных художников. Их в своем Telegram-канале опубликовала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Вчера на рабочей встрече рассказала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о новом проекте. В скором времени шедевры Псковской картинной галереи выйдут за пределы музейных стен и украсят город в формате граффити. Проект будет реализован на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии», - уточнила Тимофеева.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











На торцах жилых домов появятся графические изображения работ известных русских художников: Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Валерия Ватенина, Бориса Неменского, Бориса Григорьева, Петра Оссовского и других. Рядом с названием и автором картины будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.

«Мы создали этот проект с целью культурного просвещения жителей и гостей города и популяризации музейного туризма», - добавила Ольга Тимофеева.