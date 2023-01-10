Более 130 случаев заболевания животных выявили в Псковской области за год

11:31, 10 января 2023, ПАИ

5021 пробу крови животных для проведения исследований на различные опасные болезни взяли в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Проведенные лабораторные исследования выявили 139 положительных проб на такие заболевания, как африканская чума свиней, лептоспироз, сальмонеллез и лейкоз.

По факту получения положительных результатов на территории Псковской области в 2022 году были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству плотоядных - 19 случаев, варратозу и нозематозу - 10 случаев, лептоспирозу - три случая, трихинеллезу - один случай.

По состоянию на сегодняшний день отменено 15 установленных ранее карантинов.