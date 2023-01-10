Росгвардейцы изъяли оружие у пьяных охотников в Псковской области

11:15, 10 января 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы изъяли оружие у нетрезвых охотников в рамках меропритятия «Охота». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего проверке подверглись 34 охотника. Росгвардейцы выявили три факта нарушения закона и изъяли две единицы оружия. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Также для них была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.