Росгвардейцы изъяли оружие у пьяных охотников в Псковской области
Псковские росгвардейцы изъяли оружие у нетрезвых охотников в рамках меропритятия «Охота». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Всего проверке подверглись 34 охотника. Росгвардейцы выявили три факта нарушения закона и изъяли две единицы оружия. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
Также для них была проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.
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