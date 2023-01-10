Правила установки мангалов изменят в России весной

11:28, 10 января 2023, ПАИ

Обновленные правила установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы вступят в силу с 1 марта 2023 года. Закон решили пересмотреть после массовых жалоб россиян в МЧС на невозможность соблюдать нормативы. Ранее на участке в шесть соток приготовление шашлыков и сжигание листвы было фактически невозможно, пишет «Российская газета».

«Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима. Среди основных моментов, на которые хочется обратить внимание, — упрощение требований к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», — сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

В первую очередь, изменится разрешенное расстояние от дома и построек до мест разведения огня. По действующим пока нормам от очага до домов должно быть как минимум 50 метров. Учитывая, что средний дачный участок в шесть соток составляет 20 на 30 метров, про мангал можно забыть. Но с 1 марта, согласно внесенным изменениям, эти нормы уменьшатся до 5 метров для установки мангалов. Причем это касается установки любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц, печей. Ограничений по весу, размерам, видам подобного вида оборудования нет. Разрешено использовать не только заводские, но и самодельные жаровни.

Сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено будет на расстоянии в 15 метров от жилых построек. При этом норма будет действовать, если человек соберется разводить костер и сжигать листву, порубочные остатки, мусор просто на открытой местности. При использовании для этих целей негорючей емкости расстояние допускается сократить до 7,5 метра. Разводить костер и что-то сжигать необходимо в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям.

Помимо этого, нововведения позволят не нарушать требования пожарной безопасности и, как следствие, не получить штраф участникам СНТ. Так, с 1 марта вступит в силу понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволяет участникам СНТ на придомовой территории также заниматься приготовлением пищи.

При этом штрафные санкции за нарушение противопожарного законодательства остаются в прежней силе. Если нормы и в новой редакции собственниками участков, дач и частных домов будут нарушены, то штраф останется прежним - от 2 до 4 тысяч рублей.