Автомобиль Lаda опрокинулся на трассе в Дедовичском районе
Водитель автомобиля Lаda допустил опрокидывание автомобиля на трассе в Дедовичском районе.
ДТП у наспеленного пункта Новая Деревня. 71-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель от госпитализации отказался.
На месте происшествия работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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10 января 2023
Автомобиль Lаda опрокинулся на трассе в Дедовичском районе