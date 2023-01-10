Автомобиль Lаda опрокинулся на трассе в Дедовичском районе

11:38, 10 января 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Lаda допустил опрокидывание автомобиля на трассе в Дедовичском районе.

ДТП у наспеленного пункта Новая Деревня. 71-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.