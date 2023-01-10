Пьяного водителя остановили в Пыталовском районе

12:13, 10 января 2023, ПАИ

Пьяного водителя остановили инспекторы ДПС в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 9 января около 18:00 у дома на улице Центральной в деревне Гавры Пыталовского района стражи правопорядка остановили для проверки автомашину ВАЗ-2105. Выяснилось, что водитель 1970 года рождения, житель города Пыталово, находится в нетрезвом состоянии. Ранее он уже был привлечен к административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.