Опочанин совершил кражу и скрылся на такси

12:00, 10 января 2023, ПАИ

Злоумышленник похитил документы и 25 тысяч рублей из автомашины ВАЗ-2114 на улице Центральной в деревне Исса Пушкиногорского района и скрылся на такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В результате сотрудники ведомства по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался нигде не работающий житель города Опочки 1995 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и угон. По версии следствия, подозреваемый приехал в деревню Исса в гости к знакомым. И после визита к ним нетрезвый опочанин обратил внимание на чужой автомобиль.

Мужчина проник в машину, похитил из салона документы и деньги, а затем на такси вернулся к себе домой. Здесь его и задержали стражи правопорядка, прибывшие из Пушкиногорского района. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе расследования с учетом «послужного списка» фигуранта устанавливается возможная его причастность к совершению и других противоправных деяний, заключили в ведомстве.