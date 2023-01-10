Что такое муниципальный округ, объяснили псковичам

12:03, 10 января 2023, ПАИ

Что такое муниципальный округ, пояснила псковичам начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова. Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Муниципальный округ стирает границы всех сельских и городских поселений, входящих в состав района. В результате образовывается единый округ. Там избирается один глава, одна администрация и одно собрание депутатов. На месте сельского и городского округов создают территориальный отдел, в котором работают сотрудники единой администрации», - уточнила Елена Тимашова.

По ее словам, Струго-Красненский, Пыталовский и Печорский районы уже выступили с инициативой попробовать такой формат работы. Сейчас этот вопрос рассматривают в Опочецком, Красногородском, Невельском и Локнянском районах.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева подтвердила, что в муниципалитете инициативу поддержали. «Ни о каких катаклизмах говорить не приходится», - подчеркнула она.

Елена Тимашова заметила, что весь 2023 год будет переходным периодом, во время которого будет действовать рабочая группа, в неё войдут все главы поселенческого и районного уровней. Целый год будет идти работа над выстраиванием эффективной модели. По её словам, «важно отработать все риски и ошибки».

Она также обратила внимание, что после преобразования в муниципальные округа зарплаты муниципальных служащих будут пересматриваться с условием нового статуса. Зарплаты поднимутся, что, вероятно, позволит повысить уровень сотрудников, заключила она.