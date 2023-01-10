Росгвардейцы поймали великолучанку на краже бытовой химии

13:05, 10 января 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали женщину в Великих Луках. Её подозревают в хищении продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на проспекте Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и задержали 52-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания и бытовую химию.