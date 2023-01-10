Псковский рестобар «Старый лис» нарушил закон о рекламе

12:34, 10 января 2023, ПАИ

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбуждено в отношении рестобара «Старый лис», сообщили Псковскому агентству информации в псковском УФАС.

Псковичка пожаловалась в УФАС на то, что рестобар разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рекламу алкоголя.

Специалисты антимонопольной службы установили, что в группе бара действительно присутствует реклама пива, с указанием конкретных брендов.

Федеральный закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя в интернете. Информация о спиртных напитках может размещаться только в виде каталога или прайс-листа, без выделения какого-либо определенного бренда.

В конце 2022 года аналогичное дело по признакам нарушения закона о рекламе было возбуждено в отношении винотеки GrandVin.