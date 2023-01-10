Более 100 тысяч рублей выманили мошенники у псковской пенсионерки

12:44, 10 января 2023, ПАИ

Более 100 тысяч рублей перевела злоумышленникам псковская пенсионерка с целью предотвратить незаконное оформление кредита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что злоумышленники пытаются незаконно оформить на нее кредит, а чтобы предотвратить данную операцию, необходимо незамедлительно перечислить денежные средства на «безопасный счет».

В итоге пенсионерка оформила кредит и перевела через банкомат на указанный ей счет 150 тысяч рублей, позже она обратилась за помощью в полицию.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.