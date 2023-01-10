Великолучанку задержали за кражу продуктов из магазина

13:38, 10 января 2023, ПАИ

Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на улице Вокзальной совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 24-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала продукты питания на 3 113 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.