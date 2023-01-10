Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию

14:14, 10 января 2023, ПАИ

В реанимацию с пневмонией попал олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров.

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз - пневмония», - сказал серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух, передает ТАСС.

Фигурист в начале января выступал в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». Роману Костомарову 45 лет, на Олимпиаде в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. Костомаров также известен по выступлениям в телевизионном шоу «Ледниковый период».