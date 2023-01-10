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Общество

Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно онлайн

Зарегистрировать ребенка по месту жительства родители теперь могут через «Госуслуги». Как сообщает Telegram-канал Минцифры России, прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч семей по всей России.

«Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление, где необходимы будут: паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи.

«МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД», — подытожили в ведомстве. 

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