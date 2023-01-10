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Общество

Псковичей просят правильно выбрасывать новогодние ёлки

Как правильно выбросить елку после новогодних праздников, рассказали псковичам. Рекомендации опубликованы в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

Специалисты отметили, что с обычным мусором ёлку выбрасывать нельзя: «На свалке живая ель, как и любой органический мусор, будет выделять метан, который легко горит, взрывоопасен, разрушает озоновый слой и ускоряет изменение климата», - пояснили они.

После новогодних праздников ёлки советуют оставить в бункерах для крупногабаритных отходов. Деревья заберут по установленному графику вывоза.

Перед этим нужно обязательно снять все игрушки и украшения. Особое внимание следует уделить декору, застревающему в хвое дерева: это разнообразная мишура, дождик, искусственный снег, остатки ниток и скотча. После переработки ёлка станет щепой, удобрением или едой для животных, поэтому важно, чтобы она поступила на утилизацию без вредных «добавок».

Филиал ООО «Экопром» настоятельно рекомендует жителям Псковской области не выбрасывать ёлки после праздника в мусорные баки, предназначенные для обычных отходов. «Так вы не допустите повреждения спецтехники для вывоза отходов и гнева соседей, которым из-за вашей ёлки некуда будет выбрасывать свой мусор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что категорически запрещено выбрасывать елку в мусоропровод.

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